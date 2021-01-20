الإمارات تستعد لإبهار العالم على مدار 6 أشهر في “إكسبو 2020 دبي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:12 مساءً - مع بدء العد التنازلي لانطلاق إكسبو 2020 دبي، تستعد الإمارات لإبهار العالم طوال 6 أشهر هي مدة الحدث متعهدة بأن يكون الأفضل في التاريخ.

واختارت الإمارات شعار ” تواصل العقول .. وصنع المستقبل” عنوانا لحملة استضافة “معرض اكسبو الدولي 2020” في دبي، وهو شعار سيصل إلى الجمهور فورا بمجرد الحضور إلى الحدث.

ومن المقرر أن يبدأ الحدث رسميا اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حتى نهاية مارس/ آذار 2022.

“بداية مبكرة”

وأعلنت الإمارات عن بداية مبكرة لفعاليات على هامش المعرض، في تأكيد على عزمها تنظيم الحدث ليخرج في أبهى صوره.

والبداية المبكرة تأتي من خلال إطلاق فعاليات أسبوع المناخ والتنوع الحيوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسبوع إكسبو للمعرفة والتعلّم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما ينتظر افتتاح جناح الاستدامة المذهل “تيّرا” أمام الجمهور في الفترة من 22 يناير/كانون الثاني حتى 10 أبريل/نيسان 2021.

ويجسّد هذا الجناح التزام الإمارات وإكسبو 2020 بمفهوم الاستدامة.

أفضل دورة في التاريخ

في أغسطس/ آب 2019، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن معرض إكسبو 2020 دبي سيكون الدورة الأفضل في تاريخ المعرض الممتد لـ 168 عاماً.

ويؤكد الواقع على الأرض، أن الإمارات ستحقق تعهدها بالفعل بالنظر إلى ضخامة مشاريع البنية التحتية لـ “إكسبو 2020″و التي تم الانتهاء منها.

والحدث الذي ينطلق بمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم، يحظى باهتمام كبير في الإمارات التي تتمتع بالقدرات اللوجستية الكافية لإقامة دورة تاريخية.

اللمسات النهائية

وفي الثلاثاء الماضي، استأنفت لجنة متابعة جاهزية مدينة دبي لاستضافة إكسبو 2020، عقد اجتماعاتها الدورية، سعياً لتكامل الأدوار والمسؤوليات بين جميع الجهات.

وتأتي تلك الاجتماعات للتأكد من استكمال التجهيزات وتكامل استعدادات الجهات المختلفة في دبي لاستضافة الحدث الدولي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض آليات التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وتحديد الإطار التفصيلي للمهام والصلاحيات، سعياً لتكامل الأدوار والمسؤوليات بين جميع الجهات المختصة المحلية والاتحادية على حدٍ سواء لاستضافة إكسبو 2020.

وتضمّن جدول أعمال اجتماع اللجنة الأول تحديد منظومة المهام والمسؤوليات لشرطة دبي لتأمين استضافة الحدث الدولي، بالإضافة إلى استعراض منظومة المهام والمسؤوليات لهيئة الطرق والمواصلات بدبي فيما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بإكسبو 2020.

وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها في مارس 2019 بعد أن أصدر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، قرارا بتشكيل لجنة تتولى الإشراف العام على متابعة استعدادات المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي على أتم وجه.

وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث خاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، عزم الإمارات على إقامة الحدث.

وقال: في أواخر هذا العام سترحب دولة الإمارات بالعالم في “إكسبو دبي” حيث يقام هذا الحدث للمرة الأولى في منطقتنا، وستكون الاستدامة والتركيز على المستقبل من المحاور الرئيسة لهذا الحدث”.

وأكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر” ، التزام دولة الإمارات بجهود التنمية المستدامة العالمية بعد جائحة “كوفيد-19″، وذلك خلال كلمة ألقاها

وأضاف: “تواصل دولة الإمارات القيام بدورها الرائد والمسؤول في المجتمع الدولي للحد من الانبعاثات الكربونية، وستسخر علاقاتها وتكرس قدراتها لتكون قوة لتكاتف الجهود وتحقيق التقدم”.

جهوزية لكافة السيناريوهات

من جانبه قال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، السبت الماضي، أن الإمارات ملتزمة باستضافة الحدث في الوقت المحدد و اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

كما أكد جهوزية الإمارات لجميع السناريوهات المحتملة عن طريق التخطيط المسبق ومن خلال الحجز المسبق عن طريق الإنترنت.

وأوضح: “سيتم إدارة المواعيد وتواجد الزوار بما يضمن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية منها المحافظة على التباعد”.

نقلة إلى المستقبل

ويركز إكسبو 2020 دبي على إيجاد الحلول للتحديات بتوظيف الابتكار وتسخير التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز التعاون وتبادل الأفكار وتوفير المنصات الملهمة و المحفزة على الإبداع لضمان استمرار التقدم البشري في جميع المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي الصديق للبيئة.

وبينما يقف العالم على أعتاب تحول لا سابق له بفضل الثورة الصناعية الرابعة، يسلط إكسبو 2020 الضوء بقوة على وعد بمساهمة كبيرة للابتكار والتكنولوجيا في حل أهم التحديات التي تواجه العالم حاليا.

وبالإضافة إلى توفير شبكات الجيل الخامس للاتصالات من قبل شركة اتصالات، وهي شريك أول رسمي للحدث، فإن الروبوتات الموجودة في الموقع وأحدث الابتكارات ستتيح للزوار تجارب مميزة.

كما سيبرز إكسبو مدى الدعم الذي يحصل عليه المبتكرون من خلال برنامج منح الابتكار المؤثر وبرنامج إكسبو لايف، وكيفية اختيار الأفكار الجديدة من أجل برنامج أفضل الممارسات العالمية، وهي كلها برامج تعمل على مساعدة الملايين في المجتمعات المهمشة في مختلف أنحاء العالم.

ويقام إكسبو 2020 على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومتر مربع، وسيدعم الاقتصاد الإماراتي بإجمالي قيمة مضافة يبلغ 122.6 مليار درهم بين عامي 2013 و2031، وسيدعم يصل إلى 905.200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49 ألفاً و700 وظيفة بدوام كامل سنوياً.، وفقا لدراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست ويونج، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.