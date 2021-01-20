مؤسس “علي بابا” يظهر بعد 75 يوماً من الغياب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:12 مساءً - منذ ساعتين

بعد ما يقارب شهر ونصف من الاختفاء ، ظهر رجل الأعمال الصيني الشهير والملياردير في مجال التجارة الإلكترونية “جاك ما” اليوم الأربعاء في مقطع فيديو نشر على الإنترنت، منهيا التكهنات حول وضعه ومستقبل إمبراطوريته التجارية.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 50 ثانية، هنأ ما المعلمين المدعومين من مؤسسته الخيرية ولم يشر إلى غيابه عن الرأي العام والتدقيق في مجموعة علي بابا ومجموعة “آنت” من قبل الهيئات التنظيمية.

وشوهد الملياردير الصيني للمرة الأخيرة علنا بعد انتقاد المنظمين الماليين في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر الماضي بمؤتمر في شنغهاي، وبعد أيام أوقفت الهيئات التنظيمية طرح “آنت” لأول مرة في سوق الأسهم والذي كان مخططا له بمليارات الدولارات.

وأثار ذلك تكهنات على الإنترنت حول ما إذا كان ما، أكبر شخصية تجارية عالمية في الصين ورمز ازدهارها التكنولوجي، قد تم اعتقاله أو قد يواجه مشكلة قانونية.

وأشار البعض إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يضرب مثالا به لإظهار أن رجال الأعمال لا يستطيعون تحدي الجهات التنظيمية. لكن خبراء ماليين قالوا إن حكومة الرئيس شي جين بينغ كانت بالفعل غير مرتاحة بشأن هيمنة “علي بابا” على تجارة التجزئة والمخاطر المالية المحتملة لمجموعة “آنت” قبل خطاب ما.

وحذر منظمو مكافحة الاحتكار المديرين التنفيذيين لشركة علي بابا وخمسة عمالقة تكنولوجيا آخرين في ديسمبر الماضي من استخدام هيمنتهم لمنع منافسين جدد من دخول أسواقهم.