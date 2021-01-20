شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 أسيرا فلسطينيا بـ"كورونا" في سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء أن 15 أسيرًا فلسطينيا في سجن "ريمون" الإسرائيلي أصيبوا بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات في السجن ذاته منذ 11 يناير الجاري إلى 53، وبين صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء إلى أكثر من .265

وقال نادي الأسير في بيان اليوم ، إن الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات عشوائية من كافة الأقسام في السجن، الأمر الذي ينذر بكارثة، لافتًا إلى أن إدارة السجن أبلغت الأسرى، بإلغاء إعطاء اللقاح، والذي كان من المقرر اليوم.

وأكد أن المماطلة والاستهتار في أخذ العينات من الأسرى، وكذلك الإعلان عن نتائجها، ساهم بشكلٍ أساس في استمرار انتشار عدوى الفيروس وانتقالها إلى أقسام جديدة في السجن.