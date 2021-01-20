الولايات المتحدة تستعد لتنصيب رئيسها الـ46 في ظل إجراءات أمنية مشددة( جدول يوم التنصيب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تستعد الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لتنصيب رئيسها الـ46 في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأحداث التي شهدتها البلاد طيلة الفترة الماضية منذ إعلان نتيجة الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.



ووفق الجدول الزمني الذي نشرته وسائل الإعلام الأمريكية ليوم التنصيب، فإنه من المقرر أن يبدأ بحضور بايدن وزوجته جيل ونائبته كامالا هاريس، وزوجها دوجلاس إيمهوف، قداس الكنيسة في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول.

وفي الظهيرة يؤدي بايدن القسم باعتباره الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، والذي سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام المعتمدة مسبقًا.

وبعد الظهر، سيزور الرئيس والسيدة الأولى ونائبة الرئيس والرجل الثاني قبر الجندي المجهول بمقبرة أرلينجتون الوطنية في فيرجينيا، وبعد ذلك، سيرافقهم الحرس الرئاسي إلى البيت الأبيض.

وفي المساء، سيوقع الرئيس على أوامر تنفيذية وغيرها من الإجراءات الرئاسية بالبيت البيضاوي، ثم سيلقي الرئيس ونائبته كلمة لكل منهما.

ووفقا للعين جدول يوم التنصيب بحسب توقيت شرق أمريكا:

8:45 صباحًا (13:45 بتوقيت جرينتش): حضور بايدن وجيل وإيمهوف قداس الكنيسة.

10:30 صباحًا: وصول بايدن العاصمة.

11:15 صباحًا: مشاركة بايدن وجيل وهاريس وإيمهوف في حفل أداء القسم.

12:00 مساءً: بايدن وهاريس يؤديان اليمين باعتباره الرئيس 46 للولايات المتحدة، والنائبة الـ49 لرئيس الولايات المتحدة، ثم خطاب التنصيب لكل منهما.

13:40: الرئيس ونائبته يستعرضان جاهزية القوات العسكرية.

14:25: توجه الرئيس والسيدة الأولى ونائبة الرئيس والرجل الثاني إلى قبر الجندي المجهول.

15:15: الحرس الرئاسي يرافق بايدن والسيدة الأولى وهاريس والرجل الثاني إلى البيت الأبيض.

17:15: الرئيس يوقع على أوامر تنفيذية وغيرها من الإجراءات الرئاسية بالبيت البيضاوي.

17:45: أداء القسم لبعض المعينين من جانب الرئيس في حفل افتراضي.

20:48: الرئيس والسيدة الأولى ونائبة الرئيس والرجل الثاني يحضرون البرنامج الافتتاحي "الاحتفال بأمريكا".

21:55: يظهر الرئيس والسيدة الأولى بشرفة الغرفة الزرقاء.