حجز أختام مزورة.. توقيف ثلاثيني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن في مدينة خريبكة، يوم أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير، واستعماله.

وحسب بلاغ لولاية أمن بني ملال، فإن المشتبه فيه تم توقيفه في مدينة خريبكة، متلبسا بحيازة وثائق هوية مغربية، وأجنبية في اسم الغير، يشتبه في أنها مزورة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلين يستغلهما عن حجز معدات معلوماتية عبارة عن وحدتين مركزيتين، وستة أجهزة للنسخ، والطبع، وثلاث دعامات رقمية لتخزين المعطيات، يشتبه في استعمالها في عمليات التزوير.

كما أسفرت عملية التفتيش، أيضا، عن حجز ثمانية أختام مزورة، ومعدات، وأدوات تستعمل في تصنيعها، علاوة على 11 وثيقة إدارية وطنية، وأجنبية في اسم الغير، ورخص سياقة مزورة، ومطبوعات فارغة، تخص وثائق تعريفية، وشهادات لملكية السيارات، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات، والارتباطات المحتملة للنشاط الإجرامي للمعني بالأمر.