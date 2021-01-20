طقس الأربعاء.. أمطار وزخات بالريف الغربي واللوكوس والغرب وغرب الواجهة المتوسطية

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بتساقطات مطرية وزخات محليا معتدلة بالريف الغربي واللوكوس والغرب وغرب الواجهة المتوسطية والبوغاز.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع تساقط أمطار ضعيفة بالسواحل والسهول وغرب آسفي والسايس وهضاب الفوسفاط والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء قليلة إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق البلاد.

كما يرتقب أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا، وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية جنوبية شرقية بالسواحل الشمالية والبوغاز والريف والأطلس المتوسط وشرق المملكة، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية وجنوبية إلى غربية في باقي الأرجاء الأخرى من البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 05 و00 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 00 و05 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس و الجنوب الشرقي، وما بين 05 و 10 درجة بسواحل البحر الأبيض المتوسط والسواحل والسهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما ستكون ما بين 10 و14 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 07 و12 درجة بجبال الأطلس والريف وهضاب والماس والجنوب الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط والسهول الشمالية والسايس والجنوب الشرقي، وما بين 17 و22 درجة بالسهول الوسطى بمنطقة سوس وبشرق الأقاليم الجنوبية، كما ستكون ما بين 22 و27 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما عن حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والصويرة، وهادئ إلى قليل الهيجان ما بين طانطان وبوجدور وهائج بباقي السواحل.