ترامب يكرّم ملك البحرين بوسام استحقاق من الدرجة الأولى

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى قبل ساعات من انتهاء ولايته، مشيداً بقرار الملك إقامة علاقات مع إسرائيل.



وقالت وكالة أنباء البحرين، أمس، إن الملك حمد تقلّد وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة قائد أعلى بفضل جهوده في توطيد العلاقات مع واشنطن و«رؤية جلالته القيادية الحكيمة بدعمه لرؤية السلام وقراره إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة إسرائيل».

وكانت البحرين وقّعت اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في أكتوبر الماضي، لتصبح رابع دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وسار السودان والمغرب على النهج ذاته. وحصلت الخرطوم على مساعدات أمريكية وجرى رفع اسمها عن لائحة الإرهاب، بينما اعترف ترامب بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء المغربية.

ويوم الجمعة الماضي منح ترامب العاهل المغربي الملك محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لـ «تأثيره الإيجابي» على المشهد السياسي في الشرق الأوسط. وقال البيت الأبيض إنه قدم للملك محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى قبل خمسة أيام من رحيل ترامب في مراسم خاصة في واشنطن حضرته سفيرة المغرب.

واستحدثت هذه الجائزة العسكرية لتكريم قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وكان منحها متوقّفاً إلى أن قام ترامب بإحيائها. ومنح ترامب الوسام الشهر الماضي إلى رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان أيضاً. وأوضح البيت الأبيض أن هذا الوسام يُمنح تكريماً لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.