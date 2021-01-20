هل ينزلق القرن الأفريقي في الفوضى والنزاعات المسلحة؟

بعد تصريحات أديس أبابا بسقوط عاصمة تيغراي... وتفجيرات أسمرة 06 ديسمبر , 2020 رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، يلقي كلمة أمام مجلس نواب الشعب في أديس أبابا، يوم 30 نوفمبر 2020، يقول فيها: «لقد نجحنا في تحقيق أهدافنا [الرئيسية] في منطقة تيغراي» (غيتي)

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