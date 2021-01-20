باجتماع "لجنة الممثلين".. انطلاق الأعمال التمهيدية للقمة الأفريقية الـ34

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق، الأربعاء، أول أعمال القمة الأفريقية في نسختها الـ 34، باجتماعات لجنة الممثلين الدائمين للسفراء الأفارقة.

واجتماعات لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي، التي تبدأ في وقت لاحق اليوم وتستمر للخميس، تبدأ فعالياتها بحفل افتتاح رسمي.

وتشتمل على بيان من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، وآخر من رئيس لجنة الممثلين الدائمين سفير جنوب أفريقيا.







أجندة اجتماع لجنة الممثلين

وستناقش لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي في اجتماعاتها التي ستنطلق في وقت لاحق اليوم افتراضيا عددا من التقارير، بينها أنشطة اللجان الفرعية للجنة الممثلين الدائمين، اللجان الفنية المتخصصة (STCs) التي عقدت في عام 2020، وتقارير المفوضية، وأجهزة الاتحاد الأفريقي الأخرى والوكالات المتخصصة التابعة له.

كما ستنظر لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي، في مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات للدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي المقرر عقدها في الفترة 3-4 فبراير/شباط، فضلا عن النظر في جدول أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها 6-7 فبراير.

شعار القمة الأفريقية الـ34

تأتي القمة الأفريقية في نسختها الـ 34، والتي تنعقد هذا العام 2021 في ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لـبناء أفريقيا التي نريد"، كأهم قطاعات حيوية وأكثرها تأثيرا بجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل القطاعات بالعالم أجمع.





قمة استثنائية

وكان الاتحاد الأفريقي اقترح عقد قمته العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بالحضور الشخصي لقادة الدول إلى أديس أبابا.

ووفق بيان للاتحاد الأفريقي فإن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، أوصى بعقد الدورة العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومات بالحضور شخصيا للرؤساء في مقره بالعاصمة أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير المقبل.

فيما يتم عقد الدورة لجنة الممثلين الدائمين افتراضيا يومي 20- 21 يناير/ كانون الثاني الحالي وكذلك عقد الدورة الـ38 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية يومي 3 - 4 فبراير/ شباط المقبل وذلك بسبب جائحة كورونا وتطور الموجة الثانية من الوباء.

وأشار إلى أن أعمال قمة الرؤساء الأفارقة ستعقد مع جدول أعمال مبسط ومشاركة محدودة، في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا وفقًا للبروتوكولات التي سيتم تطويرها وتعميمها من قبل مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى عقد جلسة افتراضية من بين بنود جدول الأعمال الأخرى للقمة بينها إجراء انتخابات إلكترونية للمفوضية الجديدة.

انتخابات المفوضية

ويشهد الاتحاد الأفريقي في قمته المقبلة انتخابات مفوضية الاتحاد والتي ستشمل رئاسة المفوضية ونائبه وست مفوضيات أخرى في تخصصات مختلفة.

فيما لا يزال رئيس المفوضية الحالي، التشادي موسى فكي، المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب وفق الاتحاد الأفريقي، حيث لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له، وهو ما يعزز احتمال إعادة انتخابه لدورة جديدة.

أما منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيتنافس عليه 8 مرشحين من 7 دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا التي تقدمت بمرشحين، وجيبوتي والصومال وأوغندا وروندا وغانا وجامبيا.

وتقدم 66 مرشحا من مختلف الدول الأفريقية لشغل مختلف المفوضيات الستة بتكتل القارة السمراء.