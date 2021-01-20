شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تمدد إجراءات الحظر الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

مددت الحكومة الألمانية إجراءات الحظر الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا حتى منتصف فبراير/شباط المقبل.



وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذلك بعد اجتماع مطول بين الحكومة المركزية ورؤساء حكومات الولايات الـ16 اتفقوا خلالها على استمرار إغلاق المدارس، وكذلك المحال التجارية مع فرض ارتداء الكمامة الطبية ومنع ارتداء كمامات القماش في الأماكن والمواصلات العامة.

وأقرت الحكومة كذلك دعم العمل المنزلي ومطالبة الشركات بتوفير الإمكانيات للعاملين لهذا الغرض، ما دام كان ذلك ممكنا.