ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية صباح اليوم الأربعاء أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قرر العفو عن مستشاره السابق، ستيف بانون، في قرار باللحظة الأخيرة قبل ساعات من تركه منصبه.



وأفادت الشبكة بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.

وليس من المتوقع أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه أو أفراد عائلته أو محاميه رودي جولياني الذي كان في طليعة الجهود التي لم تكلل بالنجاح لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 وفقا لما ذكرته مصادر.

ويغادر ترامب منصبه اليوم عندما يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

ووجهت إلى بانون العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.