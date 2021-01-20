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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شرطة أبوظبي عبر حسابها بتويتر، عن تفعيل منظومة خفض السرعات في عدة طرق بسبب انخفاض مدى الرؤية.

-تم تخفيض السرعة إلى 80 كم على طريق (أبوظبي - العين ).

- خفض السرعةإلى 80 كم/س على طريق الشاحنات (الفاية)

-خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق  (أبوظبي - سويحان)

- خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق الشيخ مكتوم بن راشد (السميح - دبي).

-خفض السرعة إلى 80 كم/س على طريق الشيخ محمد بن راشد  (أبوظبي - دبي).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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