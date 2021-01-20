قبول استقالة صفوان ثابت من شركة جهينة وتعيين أحمد الوكيل في مجلس الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قرر مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، قبول استقالة صفوان ثابت، من عضوية مجلس الإدارة، وذلك خلال اجتماع عقد أمس للمجلس.

وبحسب قرارات مجلس إدارة الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء فإن مجلس الإدارة قرر بالإجماع قبول استقالة صفوان ثابت، من عضوية مجلس الإدارة وتعيين أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عضوًا بمجلس الإدارة.

وقرر مجلس الإدارة الدعوة لجمعية عمومية للانعقاد للنظر والتصويت على إضافة عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة لمجلس إدارة الشركة.

وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس إدارة الشركة بالإجماع، على تعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الدغيم، رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، خلفا لصفوان ثابت، بعدما تحفظت عليه النيابة العامة على ذمة تحقيقات.

وتأسست جهينة للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي.