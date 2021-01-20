سيارة مسرعة أطاحت به.. نجاة عضو مجلس نواب زفتى من حادث سير- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

أنقذت العناية الإلهية اليوم الأربعاء، العميد أحمد يحي الجحش عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة بمحافظة الغربية، من الموت المحقق، إثر تعرضه لحادث تصادم وانقلاب سيارته بالقرب من مدخل مدينة زفتى.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة النائب، أنه أثناء قيادته سيارته بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، وعند مروره بمدخل مركز زفتى فوجىء بسيارة مسرعة أطاحت بسيارته وتسببت في إصابته بكدمات وجروح سطحية، وجرى نقله إلى المستشفى بواسطة الأهالي.

البداية بإخطار تلقاه اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، من العميد عمرو رأفت مدير مباحث مرور وسط الدلتا، بورود بلاغ من شرطة النجدة بتعرض العميد أحمد يحيى الجحش عضو مجلس النواب عن دائره مركز زفتى، لحادث سير.

جرى الدفع بعناصر من الشرطة إلى موقع الحادث، ورفعت أوناش المرور آثار التصادم من نهر الطريق، لإعادة حركة السير.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.