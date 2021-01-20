تراجع الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 73 ألفا و 518 حالة إصابة.

وعلى الرغم من تراجع الاصابات اليومية، طلبت السلطات الصحية المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال "يون تاي هو" المسؤول بقطاع الصحة" نحن لسنا في وضع يسمح لنا بتخفيف الحذر من الفيروس".

وكانت كوريا الجنوبية قد مددت العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة أسبوعين حتى 31 يناير الجاري، في حين خففت بعض القيود المفروضة على المقاهي وصالات الجيم والمنشآت المفتوحة الأخرى، التي تكبدت خسائر.