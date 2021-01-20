الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات

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حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن موارد المستشفيات في مناطق من أميركا الشمالية والجنوبية تتعرض لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت كلاريسا إيتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأميركية: "تعمل العديد من المستشفيات في جميع أنحاء منطقتنا، وخاصة في أميركا الشمالية والجنوبية، بأقصى طاقتها أو قريبة من ذلك".

يشار إلى أن منظمة الصحة للبلدان الأميركية هي الهيئة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للأميركتين.

وأشارت إيتيان إلى ارتفاع معدلات الإشغال في وحدات العناية المركزة ونقص الأكسجين في بعض المناطق و "الارتفاع المستدام" في الحالات التي تضغط على المرافق.

وأضافت: "شهدنا الأسبوع الماضي أكثر من 5ر2 مليون إصابة جديدة بكوفيد 19 في منطقة الأميركتين، أي أكثر من نصف جميع الإصابات العالمية. وخلال الفترة نفسها، توفي 42 ألفا من الأميركتين بسبب الجائحة".

يذكر أن الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك من أكثر الدول تضررا في المنطقة.