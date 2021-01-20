ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 ثانية

منح الرئيس دونالد ترامب ، عفواً رئاسياً للمستشار السابق بالبيت الأبيض ”ستيف بانون“، في إطار موجة العفو وتخفيف الأحكام التي يصدرها خلال الساعات الأخيرة من فترة رئاسته ،حسب ما كشفه مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية .

وليس من المتوقع أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه أو أفراد عائلته أو محاميه رودي جولياني، الذي كان في طليعة الجهود التي لم تكلل بالنجاح لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، وفقا لما ذكرته مصادر.

ويغادر ترامب منصبه اليوم عندما يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

ووجهت إلى ”بانون“ العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب في ما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.

والعفو هو أحد سلطات الرئيس الأميركي طبقا للدستور، وتسمح له هذه السلطة بإلغاء العقوبات أو أي عواقب قانونية عن جريمة أو جرائم فدرالية سواء بعد توقيع العقوبة أو قبلها، بينما لا يحق للرئيس أن يعفو عن جرائم تتعلق بقوانين الولايات.