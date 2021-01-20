روحاني يدعو بايدن للعودة الى الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 9:43 صباحًا

أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بنهاية عهد “طاغية”، في إشارة الى اليوم الأخير من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتمد سياسة “ضغوط قصوى” حيال الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة “فرانس برس”.

وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة “اليوم تنتهي حقبة طاغية آخر، واليوم هو اليوم الأخير من حكمه النحس”، معتبرا أن الأعوام الأربعة لولاية ترامب “لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت بالمشاكل لشعبه والعالم”.

ودعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.