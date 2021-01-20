مرشح بايدن لوزارة الدفاع يحذر من التهديد الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 8:56 صباحًا

حذر الجنرال ، لويد أوستن، مرشح الرئيس جو بايدن لتولي منصب وزارة الدفاع “البنتاغون”، إن إيران شكلت تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في المنطقة.

وأضاف أوستن في جلسة الاستماع أمام لجنة الخدمات العسكرية، التابعة لمجلس الشيوخ “تواصل إيران دورها كعنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة.. وتشكل تهديدا بالفعل لشركائنا في المنطقة والقوات المتمركزة فيها”.

وفيما يخص الملف النووي، قال أوستن: “إن تمكنت إيران من الحصول على قدرات نووية، فإن كل مشكلة تواجهنا ستزداد تعقيدا”.

وكان مرشح الرئيس المنتخب لمنصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قد حذر من ارتفاع القدرة الإيرانية على تطوير سلاح نووي بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق الموقع عام 2015.

وقال بلينكن إن “وقت الاختراق، أي الفترة التي تحتاجها إيران لإنتاج مواد تكفي سلاحا واحدا، قد تغير مما يفوق عاما، تحت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، إلى حوالي ثلاثة أو أربعة شهور، بناء على التقارير العامة”.

وأضاف مرشح جو بايدن لوزارة الخارجية لدى استماع مجلس الشيوخ له، أن حيازة إيران السلاح النووي سيجعلها أكثر خطورة مما هي عليه الآن.

وكان قد تعهّد وزير الخارجية المستقبلي في إدارة جو بايدن بالتخلي عن الدبلوماسية الأحادية الجانب التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن الولايات المتحدة عادت إلى “القيادة” لكنها ستعتمد الآن على حلفائها “للفوز في المنافسة مع الصين”