استقالة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية دون ذكر الأسباب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

استقالت جينا هاسبل من منصب مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية من منصبها، الثلاثاء، دون ذكر الأسباب.

وقالت هاسبل في بيان نقلته الوكالة عبر تويتر: “لقد كان شرفا عظيما في حياتي أن أترأس هذه المنظمة المذهلة”.

وأضافت “أترك منصبي وأنا أشعر بالفخر العميق تجاه الجهود التي بذلناها معا، والانتصارات التي حققناها، والتهديدات التي قمنا بتجاوزها والاستثمارات التي تم كسبها للمستقبل”.

وذكرت الوكالة في التغريدة المرفقة ببيان هاسبل “فريق سي آي إيه يشكر المديرة هاسبل للخدمة التي قدمتها للشعب الأميركي على مدى 36 عاما.. لقد كسرت الحواجز وساهمت في تعزيز قوة الجيل القادم من عناصر الوكالة”.

ورغم أن هاسبل لم تذكر سبب مغادرتها المنصب، إلا أن موقع أكسيوس كان قد نقل تقارير بأنها هددت بمغادرة إدارة الوكالة، في ديسمبر الماضي، لأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سعى نحو تعيين كاش باتيل، مساعد النائب الجمهوري السابق، ديفين نونز، نائبا عنها.

وعوضا عن ذلك، قرر ترامب أن يعين باتيل رئيسا لموظفي وزير الدفاع بالإنابة، كريس ميللر، وفقا لأكسيوس.

وأتى تعيين ميللر في المنصب بعد طرد وزير الدفاع، مارك إسبر، عقب إعلان نتائج الانتخابات الأميركية.