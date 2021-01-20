ترامب يعلق إبعاد الفنزويليين عن الولايات المتحدة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

في يومه الأخير في البيت الأبيض وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا بتعليق عمليات طرد الفنزويليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الأمريكية لمدة 18 شهرا بسبب الأزمة في بلدهم الاشتراكي.



وأكد ترامب في الأمر التنفيذي "قررت أنه من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تأجيل إبعاد أي مواطن فنزويلي أو أجنبي عديم الجنسية كان يقيم مؤخرا في فنزويلا" لمدة 18 شهرا".

وشجع حلفاء ترامب الجمهوريون في فلوريدا الرئيس على اتخاذ هذا الإجراء.

ويقيم في فلوريدا العديد من الفنزويليين بعد فرارهم من بلادهم التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن القرار يمكن أن يشمل حوالى مئتي ألف فنزويلي كانوا مهددين بالاعتقال والطرد.