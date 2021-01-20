شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية اليوم الأربعاء ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.



ويأتي الحفل هذه المرة بشكل استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد والأحداث الأمنية التي شهدتها واشنطن إثر اقتحام مبنى الكونجرس وما لحقه من تحركات ما دفع بالسلطات بتعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة.

ونظرا لجائحة كورونا سيقتصر حضور مراسم التنصيب على عدد قليل يتولى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منح تصاريح دخولهم، حيث يخصص لكل نائب عددًا يمكنهم توزيعها على الناخبين أو المانحين أو الضيوف الخاصين.

وتم تقليص الحفل هذا العام إلى حد كبير بسبب جائحة فيروس كورونا والتهديدات الأمنية في أعقاب حصار مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويحصل النواب على تذاكر لأنفسهم وسيتم تطبيق بروتوكولات الصحة العامة، بما في ذلك الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأعلنت لجنة الكونجرس المشتركة لحفلات التنصيب في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، عدم السماح للمواطنين بالحصول على تذاكر الحفل، وطالب منظموه من المواطنين الامتناع عن السفر إلى العاصمة، حيث سيبث الحفل على جميع شبكات التلفزيون الرئيسية والمواقع الإلكترونية.

المغنية الأمريكية ليدي غاغا، التي أيدت بايدن وقدمت له أغنية عشية يوم الانتخابات، ستقوم بغناء النشيد الوطني. كما ستقدم الفنانة جينيفر لوبيز عرضًا موسيقيًا في غرب مبنى الكابيتول.

ومن المقرر أن يقدم العديد من النجوم الآخرين، بما في ذلك جاستن تيمبرليك وبون جوفي وديمي لوفاتو، عرضًا تلفزيونيًا خاصًا مدته 90 دقيقة يقوم بتقديمه الممثل توم هانكس.

أعلن دونالد ترامب أنه لن يحضر مراسم أداء بايدن اليمين، رافضًا الوفاء بالدور التقليدي للرئيس المنتهية ولايته في الانتقال السلمي للسلطة.

ترامب لن يكون أول أول رئيس سابق يتخلى عن حضور تنصيب خليفته، فقد سبقه 3 رؤساء سابقين وهم: جون آدامز عام 1801، وجون كوينسي آدامز عام 1829 وأندرو جونسون عام 1869.

ورغم رفض ترامب الحضور، سيحضر الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون.

ولن يشارك الرئيس الآخر الوحيد على قيد الحياة، جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عامًا، الحفل لكنه هنأ بايدن. وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها كارتر عن المراسم منذ أن أدى اليمين كرئيس 39 عام 1977.

نعم، لكنه سيكون في الأغلب افتراضي. ووصف المنظمون الحدث بأنه "موكب افتراضي عبر أمريكا" يتوافق مع حدود الحشد خلال عصر فيروس كورونا.

بعد أداء اليمين، سيقوم بايدن وهاريس بتفقد القوات المسلحة في مبنى الكونجرس. وتم إلغاء مأدبة الغداء التقليدية التي تقام في مبنى الكابيتول بسبب فيروس كورونا.

بعد ذلك يلتقي بايدن مع ممثلين من كل فروع الجيش، كما سيتوقف عند مقبرة أرلينغتون الوطنية قبل وصوله إلى البيت الأبيض في واحدة من أولى مهامه الرسمية كقائد أعلى للقوات المسلحة، حيث يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

ومن المتوقع أن ينضم إليه الرؤساء السابقون أوباما وبوش وكلينتون.

عادة ما يختتم حفل أداء اليمين بمغادرة الرئيس السابق من مبنى الكابيتول على إحدى طائرات الرئاسة إلى أي مكان في البلاد.

غير أن ترامب سوف يغادر البيت الأبيض قبل التنصيب مباشرة إلى مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حتى يتمتع بمزايا "الرئيس" ليتم توديعه في حفل بقاعدة أندروز الجوية.

انتقال بايدن إلى البيت الأبيض - والذي عادة ما يكون مرهقا حتى في الأوقات العادية - سيكون أكثر تعقيدًا هذا العام.

وستجري عملية تنظيف شاملة للجناح الغربي في الساعات التي تلي مغادرة ترامب للمبنى وقبل انتقال فريق بايدن إليه.

وتظهر العقود الحكومية وأوامر الشراء التي راجعتها شبكة إن بي سي أن تكلفة التنظيف الإضافي تصل إلى مليون دولار.