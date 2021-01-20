200 ألف علم.. كورونا والأمن ينغصان يوم تنصيب "بايدن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

سيحظى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، باستعراض أكثر من 200 ألف علم لتمثيل الشعب الأمريكي، فيما يسمى بـ"حقل الأعلام".

وتمثل الأعلام الشعب الأمريكي، الذي لن يتمكن من حضور الحفل بسبب فيروس كورونا، كما سيضاء المتنزه الذي يمتد من نصب واشنطن إلى مبنى الكابيتول بـ 56 عمود الإنارة، تكريماً للولايات وأقاليم الدولة.

خطوة غير مسبوقة لبايدن فور وصوله واشنطن

ويأتي حفل التنصيب في ظل ظروف استثنائية في الولايات المتحدة، أكبر المتضررين من وباء كورونا بأكثر من 24 مليون إصابة و400 ألف وفاة.

