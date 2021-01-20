قبل رحيله.. عفو رئاسي من ترامب بحق 73 شخصا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عفوا رئاسيا عن 73 شخصا وخفف أحكام 70 آخرين.

وقال البيت الأبيض، في بيان، الأربعاء، إن ترامب أصدر قبل ساعات على مغادرته منصبه، عفوا عن 73 شخصا أحدهم مستشاره السابق ستيف بانون.

وأضاف البيان أنه "أصدر عفوا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين".

ووجهت إلى بانون العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان بانون وراء بعض خطوات ترامب الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك حظر مواطني دول معينة من دخول البلاد، وسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ.

وبعد انخراطه في سجالات مع آخرين في البيت الأبيض، بمن فيهم ترامب، أقيل بانون في أغسطس/آب 2017.

وفي وقت سابق، أشاد ترامب في خطاب الوداع، بما حققه خلال ولايته وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة، ولكن دون الاعتراف بخليفته بالاسم.

ورفض الجمهوري ترامب الإقرار الكامل بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن الذي فاز بانتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.‭ ‬

ومن المقرر تنصيب بايدن، الأربعاء، ولن يلتقي ترامب مع بايدن قبل ذلك، ولن يحضر مراسم أداء اليمين كما هو معتاد في تسليم السلطة، ويعتزم ترامب بدلا من ذلك السفر إلى فلوريدا.