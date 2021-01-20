مسؤول: ترامب يعفو عن مساعده السابق ستيف بانون ضمن آخرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون ضمن قرارات عفو وتخفيف للأحكام أصدرها في الساعات الأخيرة له في السلطة لكنها لا تشمل الرئيس المنتهية ولايته وأفراد أسرته ومحاميه رودي جولياني.

ويترك ترامب المنصب اليوم الأربعاء عندما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس القادم للبلاد. وقال مسؤولون بالبيت الأبيض لترامب إنه يتعين عليه ألا يصدر عفوا عن نفسه أو عن أفراد أسرته لأن هذا سيضعهم في صورة المذنبين بارتكاب جرائم وذلك حسبما قال مصدر مطلع على الموقف.

وكان بانون مستشارا بارزا في حملة ترامب الانتخابية عام 2016 واتُّهم العام الماضي بالاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بمسعى لجمع أموال لبناء الجدار الذي وعد به الرئيس على الحدود الأمريكية المكسيكية. ودفع بانون ببراءته.

وقال البيت الأبيض في بيان "بانون زعيم مهم في الحركة المحافظة ويشتهر بالحنكة السياسية".

وفي إطار ما يربو على 140 قرارا بالعفو أو تخفيف الأحكام، أصدر ترامب قرارا بالعفو عن إليوت برويدي الذي كان في السابق أحد أبرز جامعي التبرعات له وأقر العام الماضي بمخالفة قوانين الضغط الأجنبي. وعفا ترامب أيضا عن رئيس بلدية ديترويت السابق كوامي كيلباتريك الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 28 عاما لاتهامات بالفساد.

وصدرت أيضا قرارات عفو عن فناني الراب ليل وين وكوداك بلاك اللذين حوكما لاتهامهما بارتكاب مخالفات اتحادية تتعلق بالأسلحة.