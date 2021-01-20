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دونالد ترامب يرفع السرية عن وثائق التحقيق بشأن روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات من مغادرة منصبه، برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن روسيا والذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق للإطاحة به، في مذكرة أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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