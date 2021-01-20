مستشفى رأس الخيمة ينال جائزتين مرموقتين لاستجابته الاستثنائية في أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مستشفى رأس الخيمة عن حصوله على جائزتين مرموقتين من المجلس الطبي العالمي تقديراً للاستجابة المتميزة التي أبداها في ظل أزمة كوفيد - 19، فضلاً عن مساهمته المجتمعية البناءة من خلال جهوده للحد من انتشار المرض وعلاج المصابين به، ونال المستشفى جائزة التميز في القيادة؛ فيما تلقى الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، جائزة شخصية العام في قطاع الرعاية الصحية تكريماً للمستويات العالية من التفاني والإبداع والفعالية التي أظهرها في إدارة الأزمة.



وتهدف مبادرة المجلس الطبي العالمي هذه إلى تسليط الضوء على الإنجازات الرائدة للمؤسسات الصحية التي شكلت نموذجاً يحتذى به في القيادة الفعالة للجهود الجماعية والتنظيمية من خلال إدارة رأس المال البشري والتنوع والتخطيط الاستراتيجي، ولذا تكرّم هذه الجوائز المؤسسات الصحية الأنجح على مستوى القطاع، وتحتفي بإنجازاتها وأدائها الاستثنائي ونجاحها على الصعيد العالمي.

وقال الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: واجه قطاع الرعاية الصحية واقعاً جديداً لم نشهد مثله في التاريخ المعاصر، مع انتشار أزمة كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم وما رافقها من حالة انعدام اليقين، ومع ذلك، أدركنا في مستشفى رأس الخيمة التحدي بسرعة، وركزنا جميع طاقاتنا على مواصلة توفير الرعاية من خلال تكثيف نشاط مرافق الرعاية الصحية عن بُعد، كما أنشأنا لهذه الغاية قسم الرعاية الصحية المنزلية وأعدنا هيكلة تخطيط المستشفى لتوفير بيئة أكثر أماناً ووقايةً للمرضى غير المصابين بكوفيد - 19.