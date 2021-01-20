الإمارات تتخطى حاجز المليوني جرعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية أمس عن تخطي دولة الإمارات حاجز المليوني جرعة من لقاح فيروس «كوفيد 19» تم تقديمها حتى أمس، ليبلغ المجموع 2065367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص.



يأتي هذا الإنجاز والنجاح في تحقيق ذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان تأكيداً على نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح «كوفيد 19» والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.

وأكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح «كوفيد 19» خلال فترة بسيطة يعكس الجهود الاستثنائية لقيادتنا الرشيدة في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تضافر جهود الحكومة وكافة مؤسسات الدولة وخط دفاعنا الأول من أجل توفير لقاح «كوفيد 19» لجميع السكان في مختلف مناطق الدولة.

ودعا كافة أفراد المجتمع المؤهلين للحصول على لقاح «كوفيد 19» إلى مواصلة الإقبال على مراكز تلقي اللقاح المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لدعم تحقيق أهداف الحملة لتطعيم أكثر من 50% من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 93846 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضي.

إلى ذلك و‌‎تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 163049 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 260223 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 756 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.‌ ‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3311 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.