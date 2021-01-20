جرائم الرئيس التركي.. أنقرة فرض المزيد من القيود على الحريات وتحظر الإعلانات على تويتر

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

فى خطوة جديدة لفرض المزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير، فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظرا على الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للبلاد.



ويقتضي القانون أن تعين شركات التواصل الاجتماعي ممثلين محليين لها في تركيا. ويقول المنتقدون للقانون إنه سيكمم أفواه المعارضة.

وانضمت شركة فيسبوك يوم الاثنين إلى شركات أخرى في القول إنها ستعين ممثلا لها