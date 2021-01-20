شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف عن الانتهاكات داخل السجون التركية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

ما زالت الانتهاكات داخل السجون التركية عرضًا مستمرًا يتضمن أبشع صور التنكيل والحرمان من الحقوق الأساسية للمعتقلين.



وجّهت برلمانية كردية معارضة في تركيا استجوابًا لوزير العدل، عبد الحميد جول، حول الإضرابات عن الطعام التي تشهدها السجون في البلاد، متسائلة عما إذا كان الوزير لديه خبر عنها أم لا.

الاستجواب جاء من ديلان طاشدمير، نائبة "ديار بكر" عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" المعارضة.

استجواب النائبة الكردية تطرق إلى عمليات العزلة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون، وكذلك الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب بشأنهم، وسلبهم حقوقهم السياسية، حيث لفت الانتباه كذلك إلى إضرابات الطعام التي انطلقت بالسجون للمطالبة برفع العزلة عن القيادي الكردي البارز، عبد الله أوجلان.

وأوضحت النائبة في استجوابها أن سلطات أردوغان استغلت جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وقامت بتطبيق إجراءات عزلة صارمة بحق المعتقلين، وتواصل معاملتهم بشكل سيئ، مشيرة إلى ارتفاع وقائع التعذيب في السجون بشكل ملحوظ.

وأضافت طاشدمير قائلة "المعتقلون المرضى لا يستفيدون من حقهم في الحصول على العلاج، ولا يلتقون ذويهم، ولا يحصلون على الرسائل التي توجه لهم، ويتم تفتيشهم بشكل عار، وتوضع أغلال مزدوجة بأيدهم، ويضربون ويعذبون، ولا يهتم أحد بأمراضهم، حتى أصحاب الأمراض الشديدة لا يخلى سبيلهم".

وزادت قائلة: "لذلك أطالب الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإضرابات عن الطعام، قبل أن تصل لمرحلة الصوم المميت، وقبل أن تصل الأمور لأبعاد لا يحمد عقباها".

ومن الأسئلة التي وجهتها طاشدمير لوزير العدل التركي "هل لديك علم عن الإضرابات عن الطعام داخل السجون؟ وإن كنت تعلم هل هناك سبب يجعلك ألا تدلي بأية تصريحات حول هذا الأمر؟".

وأردفت متسائلة "منذ متى بدأت الإضرابات عن الطعام داخل السجون من أجل رفع العزلة المفروضة على أوجلان في سجن جزيرة إيمرالي، حيث يحرم من حقوقه الأساسية؟".

وتابعت طاشدمير قائلة "كم معتقل يخوضون إضرابات عن الطعام من أجل أوجلان؟ وكم سجن في تركيا يشهد مثل هذه الحالات؟"، مضيفة "هل هناك إمكانية لرفع العزلة عن أوجلان، والسماح له بلقاء أسرته ومحاميه؟"

وأفادت قائلة "وبخلاف أوجلان، كم معتقل تركي محرومون من رؤية أسرهم ومحاميهم؟"، مضيفة "وما هو المسوغ القانوني للعزلة المفروضة على أوجلان، وحرمانه من حقوقه؟".

وزادت طاشدمير قائلة: "وهل لديكم نية لتنفيذ طلبات المضربين عن الطعام قبل أن تتدهور حالاتهم ويلقون حتفهم كآخرين ماتوا على نفس الشاكلة؟".

وتابعت: "وهل الممارسات غير القانونية، والقيود التي كشف عنها أقارب المعتقلين، تتم بعلم منك كوزير، وهل تسعى بشكل أو بآخر لإلغاء تلك الممارسات والقيود؟".

وأضافت: "ما هو عدد الشكاوى التي قدمت لوزارتكم بخصوص المعاملة السيئة التعسفية وانتهاكات الحقوق التي زادت داخل السجون خلال فترة تفشي فيروس كورونا؟"، متابعة "وما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة لمنع تلك الانتهاكات والتجاوزات؟".