محمد الفلاح - واشنطن تحيل ملف الصحراء المغربية إلى مجلس الأمن

الأربعاء 20 يناير 2021

أحالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إلى مجلس الأمن إعلان الرئاسة الأميركية شأن السيادة المغربية على الصحراء، والذي نُشر في 10 ديسمبر 2020 باللغات الرسمية للأمم المتحدة.



ويقر الإعلان بأن "إقليم الصحراء الغربية بأكمله جزء من المملكة المغربية" وأن اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي هو "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على إقليم الصحراء الغربية ".

ويخطو المغرب بالتعاون مع الولايات المتحدة بهدف وضع حل لقضية الصحراء المغربية، وقد نظمت الرباط وواشنطن مؤتمرا وزاريا افتراضيا بشأن دعم حل الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لإنهاء النزاع حول الصحراء.

وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر قد أكد في وقت سابق أن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية،

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي اعترافها بالسيادة التامة للمغرب على كافة منطقة الصحراء.

ويعد هذا الإعلان التاريخي من طرف واشطن لحظة فارقة في العلاقات المغربية الأميركية.