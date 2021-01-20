شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تفرض المزيد من القيود على الحريات وتحظر الإعلانات على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فى خطوة جديدة لفرض المزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير، فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظرا على الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للبلاد.



ويقتضي القانون أن تعين شركات التواصل الاجتماعي ممثلين محليين لها في تركيا. ويقول المنتقدون للقانون إنه سيكمم أفواه المعارضة.

وانضمت شركة فيسبوك يوم الاثنين إلى شركات أخرى في القول إنها ستعين ممثلا لها