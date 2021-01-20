مظاهرات أمام البرلمان الأوروبي ضد أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تظاهر عشرات الأشخاص أمام البرلمان الأوروبي امس، احتجاجا على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حاملين لافتات مناهضة له.



وأظهرت مجموعة صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، عددا من الأشخاص يحتشدون أمام مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ينددون بسياسة أردوغان وتدخله في شئون الدول.

وظهر في الصور، رجل يحمل العلم المصري، وآخر يرتدي كمامة مكتوب عليها "توقف يا أردوغان"، كما حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها .stop Erdogan"".

ورفض أعضاء من البرلمان الأوروبي مجددا، انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروربي بعد تصريحات إردوغان الأخيرة التي استجدى خلالها الأوربيين لفتح صفحة جديدة في العلاقات، ما اعتبره مراقبون لطمة جديدة في وجه الرئيس التركي عقب إبدائه رغبته في الانضمام إلى التكتل الأوروبي.

ووجهت العضوة الإيطالية بالبرلمان الأوروبي ستيفانيا زامبيلي، طبقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، انتقادات لتركيا رافضة فكرة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت في تغريدة على موقع تويتر: "لقد قلنا ذلك دائمًا لا لتركيا في أوروبا، ولا لأردوغان"، فيما قالت عضوة البرلمان الأوروبي عن فرنسا هيلين لابورت: "ببساطة لا نريد تركيا في الاتحاد الأوروبي"