شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش اليوم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخرى الفقى، قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

ووفقا لما أعلنته الحكومة، فأن مشروع القانون ينص على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها".

كما ستشمل جلسات اللجنة فى نفس اليوم، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذى شمل إعفاء جديد فى قائمة السلع والخدمات المعفاة.

وينص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص " البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".