شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهرى يكشف كيف يصنع الإخوان وأتباعهم أساطير وهمية حول رموزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإخوان وأتباعهم يعيشون على صناعة الأساطير الوهمية بداية من حسن البنا وسيد قطب مرورا بزينب الغزالى وما صنعوه حولها من هالة مقدسة محاطة بالمظلومية انتهاءً بمحمد مرسي وأعوانه من رموز الإخوان الحاليين".. بهذه الكلمات شرح أحمد البهى خطيب وإمام بوزارة الأوقاف والداعية الأزهرى، كيف يصنع الإخوان أساطير وهمية حول رموزهم.

وأضاف "البهى" فى تصريحات لـ"ليوم السابع": "البعض يسقط فى هذا الفخ، ويصدق هذه الأساطير المنسوجة حول تلك الشخصيات، ولو تدبروا التاريخ جيدا لعلموا أن كل هذه الأساطير من وحى خيال ساذج، وهذا ما رأيناه بأعيننا خلال فترة وصولهم للسلطة، حيث كان ينبغى للشعارات الرنانة أن تتحول إلى واقع ملموس ولكن بقيت الشعارات كما هى والواقع ملىء بتناقضاتهم".