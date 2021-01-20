كورونا في 24 ساعة| انخفاض كبير في مصر.. كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 899 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة. بينما سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 137,8 ألف إصابة جديدة، و1,3 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال 24 ساعة مضت.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

مدرس أمراض معدية: لن يتوفر لقاح كورونا لجميع سكان العالم

نحتسبهم شهداء.. وزير التعليم العالي يوجه الشكر للأطقم الطبية ضحايا كورونا

أمريكا تسجل أكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكورونا

الإمارات الأولى عالميًا في توزيع الجرعات اليومية للقاح كورونا خلال الأسبوع الماضي

"معًا نستطيع".. مبادرة نسائية لمواجهة كورونا في القليوبية

الاتحاد الأوروبي يخطط لتطعيم 70% من سكانه ضد كورونا

كيف سيكون أداء أسعار الذهب في 2021؟.. تقرير عالمي يجيب

نائبة لوزير التعليم العالي: أطباء المستشفيات الجامعية لم يلتزموا ببروتوكول علاج كورونا

مصر تستخدمه.. علاج لكورونا يصفه علماء بـ"المعجزة" وآخرون يحذرون منه

البرازيل تسجيل 23671 إصابة و452 وفاة جديدة بكورونا

التأثير المؤلم.. ماذا يفعل كورونا بأقدامنا؟

دراسة حديثة: هذا النبات يشل فيروس كورونا

تنصيب جو بايدن: واشنطن تستعد للمراسم بمائتي ألف علم ووجود أمني مكثف

الداخلية: ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

بالتعاون مع "فيسبوك".. الجامعة الأمريكية تطلق مشروع "مؤازرة وسائل الإعلام في ظل كورونا"

كاليفورنيا تصبح أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا

التشيك تعلن اكتشاف إصابات بسلالة كورونا الجديدة