3 تحت الصفر.. سانت كاترين تعلن الطوارئ لمواجهة انخفاض الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرضت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ، حيث أعلنت الوحدة المحلية رفع درجة الاستعداد القصوى.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن درجة الحرارة بدأت في الانخفاض تدريجيًا حتى وصلت إلى 3 درجات تحت الصفر. ومن المقرر أن تواصل انخفاضها حتى صباح الأربعاء.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث أي طارئ، وذلك بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية للتدخل السريع في حالة تساقط الثلوج على المدينة.

وأكد رئيس المدينة على جاهزية معدات الحملة وتوافر كافة المواد الغذائية والبترولية، والتي تكفي المدينة لمدة تتخطى 20 يومًا، إضافة إلى تطهير مخرات السيول، و غزالة الشوائب والصخور التي توجد أمام السدود الصناعية التي جرى إقامتها ضمن مشروعات حماية المدينة من أخطار السيول.

وأشار إلى أن المدينة تستقبل الأفواج السياحية يوميًا، ويجري تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم، وحرص السياح على التواجد فوق جبل موسي للاستمتاع بمشهد تساقط الثلوج​