أبرز إنجازات الحكومة فى مجال الطاقة وتنمية البترول.. اقرأ التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تضمنت كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، أمام مجلس النواب، استعراض أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وما جاء بتقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

واستعرض "مدبولى" مجهودات الحكومة بشأن أمن الطاقة، مؤكدا أنه جرى تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلى والصناعى وكل الأنشطة، بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتى منها.

ونرصد أبرز إنجازات الحكومة فى مجال الطاقة والبترول، وفق ما أعلنه "مدبولى":