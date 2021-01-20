شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز إنجازات الحكومة فى مجال الطاقة وتنمية البترول.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
واستعرض "مدبولى" مجهودات الحكومة بشأن أمن الطاقة، مؤكدا أنه جرى تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلى والصناعى وكل الأنشطة، بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتى منها.ونرصد أبرز إنجازات الحكومة فى مجال الطاقة والبترول، وفق ما أعلنه "مدبولى":
- إعلان مجموعة البنك الدولى فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية بأسوان بالجائزة السنوية للأفضل بالعالم
- الانتهاء بالكامل من تنفيذ 32 محطة له بقدرة نحو 1500 ميجاوات.
- تركيب ما يزيد على 3.7 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع.
- تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان.
- ضخ الاستثمارات في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، وصلت نحو 11 مليار دولار.
- المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محورى لتداول البترول والغاز، بتكلفة 415 مليون دولار.
- انتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز.
- توقيع 26 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف.
- إجمالى الانتاج من الغاز حوالى 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالى 28%.
- تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وتغطية كافة احتياجات السوق المحلى.
- توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية.
- استهداف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.