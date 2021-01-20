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أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء:
- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط.

الخميس:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الجمعة:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

السبت:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

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