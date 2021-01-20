الدار البيضاء.. استئناف حركة سير الطرامواي غدا الأربعاء على مستوى وسط المدينة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة (RATP Dev Casablanca) عن استئناف حركة سير الطرامواي على مستوى وسط المدينة، ابتداء من غد الأربعاء ، وذلك بعد تعليقها منذ 18 يناير الجاري بسبب تساقط أحجار من موقع ورش فندق لينكولن.

وذكر بلاغ للشركة، أن أشغال تأمين ورش فندق لينكولن تشهد تقدما ملحوظا، مشيرا إلى أن لجنة مراجعة السلامة في محيط الطرامواي سمحت باستئناف حركة السير بالنسبة للخط الأول T1 في قسمه المركزي (الحي المحمدي/ ساحة الأمم المتحدة).

وأوضح المصدر ذاته أنه كإجراء احترازي، ستكون محطة “السوق المركزي” الواقعة قرب ورش فندق لنكولن، خارج الخدمة.

ويذكر أن سقوط أحجار على منصة الطرامواي، كان قد تسبب في تعليق حركة سير الطرامواي على مستوى هذا المقطع المهم بوسط المدينة، حيث قررت الشركة عدم استئناف حركة السير العادية، حتى تحصل على ترخيص بهذا الشأن.

وبناء عليه فقد وضعت الشركة رهن إشارة الزبناء خدمات جزئية لتمكينهم من الوصول إلى وسط المدينة على مستوى محطة الحسن الثاني.