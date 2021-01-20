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كرة القدم.. لجنة المسابقات بالاتحاد الاسباني تقرر إيقاف ليونيل ميسي لمبارتين

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف النجم الارجنتيني ، ولاعب بلاشلونة ليونيل لمباراتين.

وكان ميسي قد نال بطاقة حمراء مباشرة، عقب الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، لاعب أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قرار لجنة المسابقات بإيقاف ليونيل ميسي مباراتين، بسبب صفعه لفيلاليبري.

ويغيب ميسي بذلك عن مباراة كورنيا، الخميس المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة إلتشي، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الليغا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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