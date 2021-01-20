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آخر قرارات ترامب.. رفع السرية عن وثائق التحقيق بشأن روسيا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - آخر قرارات ترامب.. رفع السرية عن وثائق التحقيق بشأن روسيا

الأربعاء 20 يناير 2021

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات من مغادرة منصبه، برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن روسيا والذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.

 

وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق للإطاحة به، في مذكرة أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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