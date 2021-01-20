محمد الفلاح - أول متحولة جنسيا بمنصب فيدرالي.. بايدن يواصل القفز فوق الخطوط الحمراء

الأربعاء 20 يناير 2021

ستكون الدكتورة راشيل ليفين، التي رشحها جو بايدن لشغل منصب مساعدة وزير الصحة، أول مسؤول فيدرالي متحول جنسيا يحصل على تصديق مجلس الشيوخ.



واتسم بايدن بالجرأة في ترشيحاته لتولي المناصب الرئيسية في إدارته واختار للمرة الأولى سيدة من أصول أفريقية لتولي منصب نائب الرئيس ضمن سلسلة من الخيارات التي تجاوز بها خطوط حمراء تقليدية في بلاده.

وطبقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أمضت ليفين العام الماضي بصفتها الوجه العام لفريق استجابة "كوفيد-19" في ولاية بنسلفانيا.

وتعمل ليفين حاليا كسكرتيرة الصحة في ولاية بنسلفانيا وأستاذ طب الأطفال والطب النفسي في كلية الطب بجامعة "Penn State"، وعملت ككبيرة الفيزيائيين في الولاية عامل 2015، وأُعلن عن اسمها كسكرتيرة الصحة في الولاية عام 2019 تحت إدارة العمدة الديمقراطي توم وولف، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وبصفتها متخرجة كلية الطب بجامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة تولين، تترأس ليفين "رابطة مسؤولي الصحة بالولاية والمقاطعات"، وكتبت في الماضي عن أزمة المواد الأفيونية، والماريجوانا الطبية، وطب المراهقين، واضطرابات الأكل، وطب المثليين.

وتعتبر ليفين واحدة بالفعل من عدد قليل من المسؤولين المنتخبين المتحولين جنسيًا في البلاد. وعندما اختارها العمدة وولف لتشغل منصب سكرتير الصحة، قالت إنها أجرت محادثات فردية مع المسؤولين للحديث عن الطب والصحة العامة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت ليفين للصحيفة: "مع استثناءات قليلة جدًا، لا يمثل كوني متحولة جنسيًا مشكلة".

لكن هذا لا يعني أنها لم تواجه عنصرية وكلمات قاسية، ففي خضم مناقشة بشأن مشروع قانون عن المتحولين جنسيًا في كارولينا الشمالية، قال رئيس الحزب الجمهوري بتكساس عبر "تويتر": "أنت في مرحاض عام ويدخل هذا الشخص. ماذا تفعل؟"، مرفقًا مع التغريدة بصورة ليفين.

وطبقًا لـ"سي إن إن" تخرجت ليفين من جامعة هارفارد ومن كلية الطب في جماعة تولين وواصلت تدريبها على طب الأطفال وأدوية المراهقين في مركز "Mt. Sinai" الطبي في مدين نيويورك.

وقال بايدن في بيان له: "ستجلب الدكتورة راشيل ليفين القيادة الصارمة والخبرة الضرورية التي نحتاجها لإخراج الناس من هذه الجائحة، بصرف النظر عن الرمز البريدي والعرق والدين والميول الجنسية والهوية الجنسية والإعاقة، وستلبي احتياجات بلادنا الطبية في هذا الوقت الحرج وبعد ذلك".

وأضاف قائلا: "إنه خيار تاريخي وتمتلك المؤهلات اللازمة لمساعدة الجهود الصحية لإدارتنا"، حسب قوله.