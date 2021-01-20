الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يوزع في مجلس الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر موقع الأمم المتحدة اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، ما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بتنزيل مضامين الاتفاق بين الملك محمد السادس، والرئيس دونالد ترامب.

وبحسب مُعطيات حصلت عليها ”الخليج 365” من مصادر دبلوماسية، فإن مُمثلة الولايات المتحدة ، كيلي كرافت، وزعت النص على الدول الـ 193 الأعضاء، باعتباره وثيقة رسمية لمجلس الأمن، باللغات الست الرسمية للمنظمة الأممية.



وضمن الإعلان، الذي نُشر في العاشر من ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي، إقرار أمريكي بأن "إقليم الصحراء الغربية بأكمله جزء من المملكة المغربية"، واقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي هو "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على إقليم الصحراء الغربية ".

وأوضحت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في رسالة مرفقة بنص الإعلان الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب كان اعترف في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، بأن "مجموع إقليم الصحراء الغربية هو جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية".

وفي هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وأرسلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت كرافت أن الإعلان الأمريكي يشدد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يعتبر "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية".

وأضافت أن هذا الإعلان يجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لـ" مقترح الحكم الذاتي، الجدي، والواقعي وذي المصداقية، الذي تقدم به المغرب هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية".

ويأتي نشر رسالة السفيرة الأمريكية غداة انعقاد المؤتمر الوزاري الافتراضي لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر، بمشاركة 40 دولة منها 27 على المستوى الوزاري.

وشكل هذا المؤتمر فرصة للمجتمع الدولي للتعبير، مرة أخرى، عن دعمه القوي والصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.