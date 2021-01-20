عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حلف الناتو والاتحاد الأوروبي يتطلعان لفتح صفحة جديدة مع أمريكا

الأربعاء 20 يناير 2021

الخليج 365

أكد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنهما يتطلعان إلى العمل مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا وواشنطن.



وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة في ختام عشاء عمل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عشية تنصيب بايدن ”نحن نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده“.

كذلك، شارك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع العمل الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات وعقد بمبادرة من ميشال.

ودعا ستولتنبرغ بايدن الى حضور قمة للحلف الاطلسي ”في موعد سيتم تحديده“. واقترح ميشال بدوره على الرئيس الأميركي أن ينظم له اجتماعا خاصا مع جميع قادة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن مقري الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي هما في بروكسل وتقضي الفكرة بتنظيم الاجتماعين في الوقت نفسه، علما بأن عشرين من دول الاتحاد الأوروبي ال27 تشغل عضوية الحلف الأطلسي.