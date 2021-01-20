شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر قرارات ترامب.. رفع السرية عن وثائق التحقيق بشأن روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات من مغادرة منصبه، برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن روسيا والذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.



وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق للإطاحة به، في مذكرة أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.