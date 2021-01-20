أستاذ علوم سياسية: الوضع الأمني بواشنطن مقلق.. وتوقعات بمظاهرات لاكثر من 50 ولاية أمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - قال نبيل ميخائيل استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن أن الوضع الامنى فى واشنطن مقلق مؤكدا أنه متوقع أن يكون هناك مظاهرات لاكثر من 50 ولاية أمريكية وسيكون ذلك من انصار ترامب احتجاجا على تنصيب بايدن.

وأضاف "ميخائيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن المواطنين داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعترض بشكل كبير على نتيجة الانتخابات.

وتابع استاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن أن هناك شعور أن ترامب ظلم انتخابيا ووجود شك كبير بأن العملية الإنتخابية قد تم تزويرها.

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن" ستنفذ خطة أخلاقيات وقواعد جديدة على المسئولين الجدد والقدامى السابقين.