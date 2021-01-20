ترامب في كلمة الوداع: أدعو الأمريكيين للصلاة من أجل بايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت وكالات الأنباء تصريحات "مثيرة" للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب في فيديو سربته وكالات الأنباء جانبا من فحواه، حيث ظهر بتصريحات إيجابية، تنوه لنجاحه خلال فترة حكمه، كما طغى طابع "تقبل الهزيمة" على الخطاب، متمنياً للإدارة الجديدة النجاح بقيادة بايدن.

وقال ترامب: " أنا الرئيس الوحيد منذ عقود لم يبدأ حروبا جديدة"، مؤكداً أنه وحد "العالم" أكثر من أي وقت مضى "لمواجهة الصين".

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته: " الآن بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر يوم الأربعاء أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها قد بدأت للتو".

ودعا ترامب الأمريكيين إلى "الصلاة" من أجل بايدن قائلاً: "هذا الأسبوع ستبدأ إدارة جديدة، فلنصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أميركا آمنة ومزدهرة".

وأشار ترامب إلى أنه أعاد تأكيد فكرة أن "الحكومة في الولايات المتحدة تستجيب للشعب".

وتنتهي فترة حكم ترامب رسمياً ظهر غد الأربعاء، عندما يتم تسمية بايدن رئيساً جديداً للولايات المتحدة.