قبل ساعات من تنصيب بايدن.. استبعاد عسكريين من الحرس الوطني لصلتهم بـ «مليشيات يمينية متطرفة»

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استبعاد عنصرين من الحرس الوطني بالجيش الأمريكي في البعثة الأمنية المسئولة عن تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن غداً الأربعاء.

وقال مسئول بالجيش الأمريكي ومسئول كبير بالمخابرات الأمريكية، لوكالة "أسوشيتد برس"، لم تكشف عن هويتهما، إن تحقيق داخلي كشف عن صلات تربط عضوين من الحرس الوطني الأمريكي بميليشيات يمينية متطرفة.

ولم يذكرا إسم المجموعة المتطرفة التي ينتمي إليها العسكريين أو الوحدة التي يخدمون فيها.

وقال مكتب الحرس الوطني: "نظرا للأمن التشغيلي، لا نناقش العملية ولا نتيجة عملية التدقيق للأعضاء العسكريين الذين يدعمون التنصيب".

وذكرت تقارير أمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتابع "نشر وتحميل بعض من المتطرفين لخرائط مواقع حساسة في واشنطن عبر الإنترنت".

وانتشرت مؤخراً صور لعناصر من الحرس الوطني الأمريكي وهم في أهبة الاستعداد، كما لو أن حرباً تُدق طبولها في البلاد.

وتتوقع السلطات حدوث أعمال عنف مشابهة لتلك التي حدثت في السادس من يناير الجاري، عندما اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس، في محاولة منهم لوقف جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.