قبل ساعات من تنصيب بايدن.. العاصمة الأمريكية تتحول إلى ثكنة عسكرية

الشارقة - اميمة ياسر -

تحولت العاصمة الأمريكية، واشنطن، إلى ثكنة عسكرية، استعدادا لتأمين حفل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وسط توترات سياسية وأعمال عنف من قبل أنصار الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، كان أخرها اقتحام مبنى الكونجرس ونهب محتوياته.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف لقوات الحرس الوطني الأمريكي، وإقامة الدوريات الأمينية في الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض الذى سيسكنه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية وهو جو بايدن.

ومن جانبه قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر في تصريحات أمس، إن مكتب التحقيقات الاتحادي يساعد الجيش الأمريكي في إجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني يتم نشرهم للمساعدة في حماية مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

فبعد الهجوم الذي نفذه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وأجبر أعضاء الكونجرس على الاختباء، فرضت الحكومة الأمريكية إجراءات أمنية غير مسبوقة حول مبنى الكابيتول شملت إقامة أسوار لا يمكن تسلقها مزودة بأسلاك شائكة ومنطقة أمنية كبيرة غير مسموح للجمهور بدخولها.